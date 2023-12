Zwei auf einen Streich- Kontrolle der Schwerlastkontrollgruppe der Polizeidirektion Wittlich

Die Polizeibeamten der Schwerlastkontrollgruppe der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Trier kontrollierten in der Nacht zu Samstag, dem 4. November auf der A 60 in Fahrtrichtung Wittlich auf dem Rastplatz Nimstal-West unter anderem zwei Kleintransporter.

Transporter Foto: Polizeipräsidium Trier



Ein versierter Blick der Beamten richtete sich direkt auf die durchrostete Karosserie eines Kleintransporters. Hier waren neben einer durchgerosteten Beifahrertür und den stark korrodierten Kotflügeln, auch faustgroße Rostlöcher in den Schwellern festzustellen. Zusätzlich wurden in beiden kontrollierten Fahrzeugen nachträglich und nicht fachgerecht Sitze eingebaut, um Personen befördern zu können.

Die beiden Kleintransporter wurden bei der nächst gelegenen KFZ-Prüfstelle vorgeführt. Dort konnte festgestellt werden, dass beide zur Personenbeförderung umgebaute Transporter unzählige technische Mängel vorwiesen. Bei der Prüfung kamen an beiden Transportern jeweils über 30 Mängel zum Vorschein. Darunter führten erhebliche Defizite am Zustand der kontrollierten Fahrzeuge zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit.

Die als verkehrsunsicher eingestuften Gespanne wurden sofort stillgelegt und sowohl die Zulassungsbescheinigungen, als auch die Kennzeichen zur Verhinderung einer weiteren Nutzung im Straßenverkehr eingezogen.



