Zwei 13-Jährige vermisst!

Sie wurden zuletzt am 11.01.2024 gegen 07:00 Uhr in Klingelbach/ Katzenelnbogen gesehen.



Personenbeschreibung Elaina:



– dunkelblonde lange Haare

– 165 cm groß

– blaue Augen

– grauer Pullover

– schwarze Jogger

– schwarze Winterjacke



Personenbeschreibung Leana:



– braune lange Haare

– braune Augen

– 150 cm groß

– dunkler Hoodie

– schwarze Jacke

– blaue Jeans



Fotos der beiden Mädchen können hier eingesehen werden: https://s.rlp.de/EZcoa



Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht von einer Gefahrensituation auszugehen.



Zeugen, die Hinweise zu den Mädchen oder deren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diez unter 06432/601-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



