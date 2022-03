Zuerst gepöbelt und randaliert – anschließend ins Gewahrsam eingeliefert

Am 09.03.2022 wurde in der Schlachthofstraße gegen 18:25 Uhr vor dem dortigen Supermarkt eine betrunkene Person gemeldet.

Diese würde die Kunden belästigen und den Bereich trotz ausgesprochenem Hausverbot nicht verlassen.



Beim Eintreffen der Polizeibeamten urinierte der Mann in aller Öffentlichkeit direkt neben dem Haupteingang, spuckte einzelnen Kunden vor die Füße und pöbelte diese provokant an.



Nach erfolgter Ansprache durch die Beamten setzte der Herr sein ungehöriges Verhalten fort und versuchte, die Beamten anzugreifen. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Auch das brachte ihn nicht zur Vernunft – so versuchte er sich durch starkes Sperren und Winden wieder zu lösen, was ihm jedoch nicht gelang. Es folgten Beleidigungen und Anspuckversuche den eingesetzten Kräften gegenüber.



Auch bei der Verbringung in den Streifenwagen sperrte er sich mit aller Kraft. Dem zwischenzeitlich angeforderten Gefangenentransporter konnte er sich jedoch nicht entziehen und wurde letztlich ins Gewahrsam verbracht.



