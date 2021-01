Zigarettenautomat in Weißenthurm aufgesprengt

Am Dienstag, 26.01.2021, 0.16 Uhr, wurden Anwohner der Straße „Im Wohnpark Nette“ in Weißenthurm durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geweckt.

Die Zeugen schauten aus dem Fenster und sahen einen qualmenden Zigarettenautomaten. Feuerwehr und Polizei wurden verständigt.



Der Automat wurde offensichtlich mit einem Gasgemisch befüllt und aufgesprengt. An dem frei stehenden Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wurde abmontiert und von der Polizei sichergestellt.



Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Andernach oder die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



