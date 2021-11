Zigarettenautomat in der Friesenstraße geknackt

In der Nacht zum 03.11.2021 wurde ein Zigarettenautomat in der Friesenstraße in Koblenz-Niederberg aufgebrochen.

Zunächst hebelten die Täter den Automaten auf und machten sich am Münzbehälter zu schaffen. Aus dem Automaten wurde Münzgeld in bislang unbekannter Höhe und mehrere Zigarettenpackungen gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030.



