Zeugin beobachtet Exhibitionisten

Am 11.05.2024 verständigte eine 50-jährige Passantin in der Wilhelmstraße die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

Dort hatte sie gegen 18:40 Uhr einen Mann beobachtet, welcher auf offener Straße an seinem entblößten Glied manipulierte.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann nicht mehr angetroffen werden.

Die Zeugin beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt:



– etwa 30-40 Jahre alt

– lichtes Haar

– Dreitagebart

– mitteleuropäisches Erscheinungsbild

– Brille mit runden Gläsern

– Shorts und T-Shirt



Die Polizei Idar-Oberstein bittet sachdienliche Hinweise für die Ermittlung des unbekannten Exhibitionisten an die Polizei unter der Telefonnummer 06781 5610 zu richten.



