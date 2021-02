Koblenz

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht am Deutschen Eck

Am Donnerstag, dem 25.02.21, wurde in der Zeit von 10:45 – 11:15 Uhr auf dem Parkplatz am Deutschen Eck ein roter PKW Mercedes C180 bei einem Ein-/Ausparkmanöver nicht unerheblich beschädigt.