Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Andernach

Am Dienstag, 15.12.2020 kam es zwischen 05:50 und 06:00 Uhr in Andernach auf der Aktienstraße / Auffahrt zur B9 Richtung Bonn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 55-jährige Andernacherin wurde von einem vermutlich abbiegenden Pkw erfasst und dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Pkw bot zwar seine Hilfe an und fragte die Geschädigte, ob er einen Rettungswagen informieren soll. Jedoch notierte er lediglich eine unleserliche Telefonnummer und machte sonst keine Angaben zu seiner Person oder zu seinem Fahrzeug, bevor er sich vom Unfallort entfernte. Eventuelle Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach zu melden.



