Am Sonntag, 06.12.2020 kam es in der Zeit zwischen 15:00 und 20:00 Uhr zur einer Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Zum Verkehrsunfallhergang ist nur bekannt, dass ein PKW eine Grundstückmauer mit dem Fahrzeugheck touchiert hat.



Personen, die einen frischen Schaden an der eigenen Grundstücksmauer oder ähnlichem in einer Höhe von 49 bis 60cm feststellen oder Zeugen, die hinsichtlich des oben beschriebenen Sachverhaltes Hinweise geben können, werden gebeten sich auf der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742/8090 oder per Mail unter piboppard@polizei.rlp.de zu melden.



