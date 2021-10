Zeugenaufruf – Verkehrsunfallflucht im Schillerring

Am Mittwoch, dem 06.10.2021, ereignete sich im Zeitraum von 09:00 Uhr – 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Schillerring auf Höhe der Hausnummer 203. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs streifte bei der Vorbeifahrt einen geparkten roten Hyundai und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.



