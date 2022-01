Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht A 64

Am 06.01.2021 kam es zwischen 18:40 Uhr und 18:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A 64 in Fahrtrichtung Trier.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Anschlussstelle Trier/Überführung der B 51.

Der unfallverursachende PKW ist derzeit flüchtig.

Zum Unfallhergang ist bekannt, dass der Geschädigte auf dem rechten Fahrstreifen der A 64 fuhr, als der Unfallverursacher ihn auf dem linken Fahrstreifen überholte und anschließend grundlos direkt vor den Geschädigten zog. Der Geschädigte konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. An seinem Auto entstand erheblicher Schaden, der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Schweich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



