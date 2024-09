Zeugenaufruf – Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fahrradfahrer

Am Nachmittag des 05.09.2024 kam es auf der L117 (Aktienstraße)in Andernach im Bereich des Übergangs zur B256 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fahrradfahrer.

Der Fahrradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L117 in beide Richtung für ca. 2 Stunden voll gesperrt.



Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Andernach unter 02632/9210 oder per E-Mail unter piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



