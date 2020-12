Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 21:10 Uhr

Weißenthurm

Zeugenaufruf: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht B9

Am Dienstag, 17.11.2020, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn Höhe AS Weißenthurm/Neuwied zu einem Verkehrsunfall mit 4 beschädigten Fahrzeugen.