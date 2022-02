Zeugenaufruf- Nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem 10-jährigen Kind

Am 11.02.2022, gegen 07:45 Uhr, überquerte an der Fußgängerampel, auf der Seite der Galerie Krüger, ein 10-jähriges Mädchen, ordnungsgemäß die Kreuzung Mainzer Straße/Roonstraße in Koblenz.





Gleichzeitig beabsichtigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Roonstraße nach links in die Mainzer Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrzeugführer das überquerende Mädchen, sodass sie nach vorne sprang, um den drohenden Zusammenstoß zu verhindern. Das Mädchen wurde durch den PKW am Fuß touchiert und erlitt durch den Sturz eine Prellung an der Hand und eine Schürfwunde am rechten Bein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Der PKW kann nur als schwarzes Fahrzeug mit großen Reifen beschrieben werden. Der Fahrzeugführer selbst kann nicht näher beschrieben werden.



Mögliche Verkehrsunfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer: 0261-103-0 zu melden.



