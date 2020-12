Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 22:01 Uhr

Er kam in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem Leitpfosten. Anschließend kam er in der Böschung rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Folgend fuhr er aus dem Grünstreifen zurück auf die Fahrbahn und flüchtete in unbekannte Richtung. Laut einem Zeugen leistete ein weißer SUV dem verunfallten Kleinfahrzeug Hilfe beim Verlassen des Grünstreifens. Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich, Telefon:06502/9165-0, in Verbindung zu setzen.



