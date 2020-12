Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 22:31 Uhr

Esch, BAB 1 (ots). Am Donnerstag, 17.09.2020, ereignete sich gegen 17:55 Uhr auf der BAB 1, Gemarkung Esch, AS Salmtal, Fahrtrichtung Koblenz im dortigen Baustellenbereich ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Volvo XC 60 und ein anthrazitfarbiger Citroen C 4 beteiligt waren.





Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich zwecks Klärung der Unfallursache mit der Polizeiautobahnstation Schweich, tel.: 06502/91650 oder per E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



