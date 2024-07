Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Betzdorf

Im Zeitraum vom 10. Juni 2024, 15:30 Uhr bis zum 11. Juni 2024, 08:00 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen an der Halle des Betzdorfer Friedhofes.

Anzeige

Koblenz (ots).



Im Zeitraum vom 10. Juni 2024, 15:30 Uhr bis zum 11.Juni 2024, 08:00 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen an der Halle des Betzdorfer Friedhofes.

Bislang unbekannte Täter beschädigten mehrere Glasscheiben am Gebäude und im Bereich der Toilettenanlage. Der Sachschaden bewegt sich im 4-stelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen im Umfeld des Friedhofes Betzdorf gemacht?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0261-103 1452 oder 0261-103 1453 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell