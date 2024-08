Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Koblenz ST Rübenach (ots) – Am Dienstag, den 13.08.2024 gegen 23:30 Uhr parkt der Geschädigte seinen PKW, einen orangefarbenen Hyundai Kauai, am rechten Fahrbahnrand der Aachener Straße 71 in Koblenz.