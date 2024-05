Zeugenaufruf nach körperlichem Übergriff

In der Nacht vom 27.05. auf den 28.05.2024 um ca. 01:30 Uhr kam es im Bereich Blankenberg/Hochstraße in Lahnstein zu einer Gewalttat zum Nachteil einer 22-Jährigen Person.

Die geschädigte Person wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter verletzt. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.



Nach medizinischer Erstversorgung der verletzten Person durch zufällig anwesende Passanten und den eingesetzten Polizeibeamten, wurde sie in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



Einzelheiten zum Tathergang, sowie Hinweise zur Täterschaft sind gänzlich unbekannt.



Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Lahnstein mitzuteilen.



