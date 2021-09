Ayl

Zeugenaufruf: Illegale Müllablagerung

Bislang unbekannte Personen lagerten auf einem Wald-/ Wiesengrundstück in den Weinbergen, in der Nähe der Grillhütte Ayl, größere Mengen Bauschutt und Elektromüll ab. Bei Hinweisen zu den Verantwortlichen setzen Sie sich bitte mit der Kriminalinspektion Trier, Fachkommissariat 4 unter der Tel: 0651- 9500-249 in Verbindung.