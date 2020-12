Archivierter Artikel vom 10.10.2020, 00:41 Uhr

Ein in Richtung Hermeskeil fahrender LKW wendete hierbei auf der Biewerbachtalbrücke in der Art, dass er am Ende der Brücke von seiner Richtungsfahrbahn auf die in Richtung Luxemburg fuhr und folgend weiter in Richtung Luxemburg. Hierdurch bedingt mussten mehrere Verkehrsteilnehmer anhalten, um dem LKW das Wenden zu ermöglichen. Zeugen dieses Verkehrsvorganges werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Schweich zu melden. Tel.: 06502/91650



