Zeugenaufruf anlässlich Sachbeschädigung durch eine Gruppe Jugendlicher

Am Samstagnachmittag 20.01.2024 gegen 16.40 Uhr wurden in Koblenz „In der Goldgrube“ durch eine 10-köpfige Gruppe von Jugendlichen Schneebälle und Eisblöcke auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mindestens an einem PKW entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifikation der Tatverdächtigen.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Tel.: 0261 92156300.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale i.A. der PI Koblenz 1



Telefon: 0261-92156300

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



