Bendorf

Zeugenaufruf

Am 08.10.2020 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es in Bendorf, Ringstraße Ecke Bahnhofstraße, zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten PKW durch Zerkratzen.