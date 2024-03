Zeugen nach Unfallflucht in der Karmeliterstraße gesucht

Der Fahrzeughalter stellte seinen PKW am 15.03.2024 unmittelbar nach der Bushaltestelle in der Karmeliterstraße ab. Am nächsten Tag stellte er fest, dass die hintere linke Stoßstange erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Dieser dürfte einen Unfallschaden an der Front davongetragen haben.



Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de.



