Zeugen nach Unfallflucht an Grünanlage gesucht

In der Nacht von Sonntag, den 05. September 2021 auf Montag, den 06. September 2021 kam es in der Straße Im Palmenstück in Koblenz zu einer Beschädigung einer Hecke, mutmaßlich durch einen Lkw oder ein Fahrzeug ähnlicher Größenordnung.





Die Geschädigte bemerkte den Schaden an ihrer Thuja-Hecke bereits am frühen Montagmorgen. Ein Nachbar gab einen Hinweis auf einen Sperrmülltransporter, der rückwärts in der Einfahrt gewendet haben soll. Die Überprüfungen in der Sache sind noch im Gange. Zeugenhinweise nimmt die PI Koblenz 2 unter 0261 103 2911 entgegen.



