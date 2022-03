Zeugen nach Schlägerei in der Koblenzer Altstadt gesucht

Koblenz (ots).



Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Morgen des 05.Februar 2022, gegen 07:00 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen.



Vor einer Gaststätte in der Koblenzer Altstadt sollen sich am besagten Samstagmorgen ca. 15 Personen aufgehalten haben. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten nur noch drei Geschädigte – darunter einer mit Verletzungen im Gesicht – angetroffen werden.



Zu den mutmaßlichen Tätern liegen derzeit keine Hinweise vor.



Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet deshalb um Ihre Mithilfe und sachdienliche Hinweise unter 0261/103-2510 oder PIKoblenz1.Wache@polizei.rlp.de



