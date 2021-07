Zeugen gesucht: Einbruch und Vandalismus in der Wambachhütte

Im Zeitraum von Freitag, den 09.07.2021 bis Montag, den 12.07.2021 haben unbekannte Täter im Bereich der „Wambachhütte“ in Vallendar zunächst mehrere Bänke am dortigen Grillplatz mutwillig umgeschmissen und diversen Müll zurückgelassen.





Des Weiteren wurden zwei Türen des anliegenden Toilettenhäuschens sowie die Tür und ein Fenster der Grillhütte aufgehebelt, um sich so Zugang zum Inneren zu verschaffen. Aus der „Wambachhütte“ selbst wurden nach aktuellen Erkenntnissen ein Lederball und mehrere Wasserflaschen aus einer Kiste entwendet. Der Schaden an den Türen dürfte im niedrigen dreistelligem Bereich liegen.



Zeugen, welche Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell