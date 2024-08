Zeugen gesucht – Diebstahl der Ortstafel in Beulich

Ende Juli wurde die Ortstafel Beulich, Ortsausgang in Fahrtrichtung Morshausen, entwendet.

Anzeige

Der Schaden beläuft sich auf ca. 235 EUR. Bei der Polizeiinspektion Boppard wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen eines Diebstahles eröffnet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Boppard in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell