Zeugen gesucht...

Im Vorfeld kam es in einer Koblenzer Kneipe in der Gemüsegasse zu einem Streit zwischen mehreren Personen, welche mit Karnevalskostümen verkleidet feierten.

Hierbei wurde eine Person mehrfach von zwei anderen Gästen (Schneemannkostüm und Römerkostüm) ins Gesicht geschlagen.



Nach der Auseinandersetzung setzten sich die Streitigkeiten auf dem Koblenzer Florinsmarkt fort.

Bei dem Streit schubste der als Schneemann verkleidete Tatverdächtige den Geschädigten gegen einen anhaltenden PKW. Dabei entstand eine Beule in der Karosserie.

Die Polizei Koblenz bittet nun um Zeugenhinweise zu den Vorfällen. Insbesondere zu den als Schneemann und Römer verkleideten Personen.

Hinweise bitte an die Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-1032510



