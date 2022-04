Zeugen eines Fahrraddiebstahls gesucht

Dieses hatte sie zuvor vor der dortigen Bibliothek abgestellt und mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer befestigt.

Die Polizei geht davon aus, dass der bislang unbekannte Täter das Schloss mit einem dafür geeigneten Werkzeug zerschnitten haben muss.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike, inklusive Fahrradhelm und Fahrradkorb. Besonders auffällig sind die an dem Fahrrad angebrachten pinken, herzförmigen Sticker (siehe Vergleichs- und Originalbild).



Aufgrund des zur Tatzeit regen Personenaufkommens vor dem Forum hofft die Polizeiinspektion Koblenz 1 nun auf aufmerksame Augenzeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter 0261-103-2510 entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POI'in Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell