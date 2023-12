Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Metternich gesucht!

Am Montag, den 27.11.2023, kam es gegen 16:40 Uhr in der Johannesstraße in Koblenz-Metternich zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte seinen Transporter am rechten Fahrbahnrand in der Johannesstraße auf Höhe der Hausnummer 6 in Fahrtrichtung Trierer Straße. Ein weißer Transporter mit der Aufschrift „Mehr zur Miete“ soll beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Transporters beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben.



Laut Angaben des Geschädigten soll eine junge Frau den Verkehrsunfall beobachtet haben.



Diese Unfallzeugin, sowie mögliche weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261-103 2911 in Verbindung zu setzen.



