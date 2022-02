Zeuge nach Körperverletzung im MVZ gesucht

Am Mittwoch, 02.02.2022, gerieten gegen 08:45 Uhr im Medizinischen Versorgungszentrum am Marienhof zwei Männer in einen Streit, der letztlich mit einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete.



Die Tat spielte sich unmittelbar am bzw. im Fahrstuhl ab.



Beide Beteiligten geben an, dass eine dritte Person in das Geschehen schlichtend eingegriffen hat.



Dieser Zeuge wird nunmehr gesucht und gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, Tel. 0261/103-2510 in Verbindung zu setzen.



