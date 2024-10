Wohnungseinbruch und verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Trier-Tarforst

Am Mittwoch, 02.10.2024, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:00 Uhr, kam es in der Januarius-Zick-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Dabei flüchtete die unbekannte Täterschaft mit dem Diebesgut unerkannt. Weiter meldeten Anwohner des Ortsteils Trier-Tarforst, unabhängig voneinander, dass sich in derselben Nacht eine dunkel gekleidete Person in verdächtiger Weise in dortigen Gärten herumgedrückt habe und möglicherweise Objekte ausbaldowert habe. Die Polizei bittet Zeugen, die ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zu der o.g. Tat geben können, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen: 0651/9779-2290



