Trier

Wohnungseinbruch mit Täterkontakt

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 23. August, zwischen 1:50 Uhr und 2:03 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Wohnung in der Predigerstraße in Trier.