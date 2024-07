Thomm

Wohnungseinbruch in Thomm – Zeugen gesucht!

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

Am 3. Juli kam es zwischen 17 Uhr und 19:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Osburger Weg in Thomm.