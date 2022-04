Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Zeller Straße5, 55483 Kappel (ots) – In der Nacht von Samstag, 16.04.2022 auf Sonntag, 17.04.2022 kam es in einem mit derzeit 4 Personen bewohnten Mehrparteienhaus in Kappel zu einem Wohnungsbrand im Erdgeschoss.