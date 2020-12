Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 18:00 Uhr

Bendorf

Wohnhausbrand in Weitersburg mit einer schwerverletzten und zwei leichtverletzten Personen

Am 11.09.2020 gegen 12:40 Uhr kam es in Weitersburg in der Hauptstraße zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus.