Wochenendpressemeldungen von Fr., 11.03.22, 08:00 Uhr, bis So., 13.03.22, 10:00 Uhr

Niedersohren: GPS. Empfängermodule gestohlen In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Aussiedlerhof bei Niedersohren an dort abgestellten Traktoren drei GPS – Empfängermodule im Wert von ca. 12.000, – Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Simmern/Hunsrück: Versuchter Einbruch in Freizeitbad In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter in das Freizeitbad Simmern einzubrechen, scheiterte aber offensichtlich am Widerstand der massiven Eingangstür.

Polizeiinspektion Simmern/Hunsrück (ots) –



Niedersohren: GPS – Empfängermodule gestohlen



In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Aussiedlerhof bei Niedersohren an dort abgestellten Traktoren drei GPS – Empfängermodule im Wert von ca. 12.000, – Euro.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.



Simmern/Hunsrück: Versuchter Einbruch in Freizeitbad



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter in das Freizeitbad Simmern einzubrechen, scheiterte aber offensichtlich am Widerstand der massiven Eingangstür.

Bei der Tatortaufnahme wurden an dem Türrahmen mehrere Hebelmarken festgestellt.

Täterhinweise liegen nicht vor.



Simmern/Hunsrück: Vandalismus



Nach Zeugenhinweisen wurden am Samstagmittag an der offenen Schutzhütte des Schinderhannesradweges Vandalismusschäden festgestellt.

Unbekannte Täter hatten dort ein Hinweisschild und einen Mülleimer beschädigt. Zudem waren der Radweg und die Schutzhütte mit Glasscherben übersät.



Dillendorf-Liederbach: Tote Fische entsorgt



Ein bislang unbekannter „Umweltsünder“ entsorgte an einem Waldweg in der Gemarkung Dillendorf-Liederbach drei Eimer mit toten Fischen, vermutlich Brassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Herkunft der Fische geben können, möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761/921-0, melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern/Hunsrück



Telefon: 06761/921-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell