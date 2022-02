Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 25.02.22 bis Sonntag, 27.02.22)

Das Dämmmaterial befand sich auf einer Baustelle in der Clara-Schumann-Straße in Rheinböllen. Die Tat dürfte sich zwischen dem 21.02.22 und 25.02.22 ereignet haben. Zum Abtransport könnte ein Sprinter oder Lkw verwendet worden sein.



Einbrüche in Kastellaun



Am Samstagnachmittag wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Matthäus- Merian- Straße in Kastellaun gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Hausbesitzer über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Tat dürfte sich bereits zwischen dem 22.02.22 und dem 23.02.22 ereignet haben.



Bereits am 21.02.22 kam es in den frühen Abendstunden zu einem Einbruch in der Friedrich- Back- Straße in Kastellaun. Die unbekannten Täter gelangten ebenfalls durch die Terrassentür in das Objekt. Möglicherweise wurden die Täter durch Geräusche in der Nachbarwohnung gestört, sodass nichts entwendet wurde.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Kirchberg



In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Kirchberg zu einem Verkehrsunfall. Der 21- jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B421 in Richtung Kappel. Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw und schob diesen gegen eine Mauer. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Er stand unter Alkoholeinfluss. In der Folge wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.



