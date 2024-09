Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern 06.9.24 – 08.09.24

Anzeige

Unfall zwischen Altweidelbach und Simmern



Zwischen Altweidelbach und Simmern kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein von Altweidelbach kommender Hyundai kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem dort befindlichen Kurvenbereich mehrfach. Die Insassen des Fahrzeugs wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber, in Krankenhäuser.



2. Unfall auf der L224, Rheinböllen



Eine 22-jährige Fahrerin eines Motorrads befuhr die L224 von Rheinböllen kommend in Richtung Bacharach. An der Kreuzung zur K48 wurde ihr durch eine 43-jährige Fahrerin eines PKW die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die 22-jährige zu Fall kam. Im Rahmen des Verkehrsunfallgeschehens wurde die Fahrerin des Motorrads leicht verletzt.



