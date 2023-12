Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 08.12.2023, 07:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 08:00 Uhr

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Bendorf (ots).



Verkehrsunfälle



Verkehrsunfälle – Dienstgebiet



Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bendorf 10 Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Allerdings entfernte sich in zwei dieser Fälle einer der Unfallbeteiligten von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In einem Fall konnte der Unfallverursacher bereits ermittelt werden.



Verkehrsunfallflucht, Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss – Bendorf, Gustav-Braubach-Straße



Am Freitag, den 08.12.2023, gegen 16:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bendorf mitgeteilt, dass der Fahrer eines schwarzen Pkws soeben vor einem Anwesen in der Gustav-Braubach-Straße in Bendorf gegen einen Zaun gefahren sei. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen und weggelaufen.

Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten an der Unfallörtlichkeit standen mehrere Personen an dem unfallbeschädigten Pkw. Unter diesen Personen befand sich auch der 26-jährige Unfallverursacher, welcher vor Ort zweifelsfrei identifiziert werden konnte, obwohl zunächst eine andere Person angab, den Pkw zum Unfallzeitpunkt geführt zu haben. Der Grund dieser Behauptung ließ sich vor Ort schnell eruieren, da bei dem 26-jährigen Unfallverursacher drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden konnten. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte bei dem 26-Jährigen eine Ecstasy-Tablette aufgefunden und sichergestellt werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme wurde dem 26-Jährigen die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.



Verkehrsunfallflucht – B 413, Gemarkung Bendorf-Sayn



Diesbezüglich wird auf die vorab gesteuerte Pressemeldung vom 09.12.2023 um 00:17 Uhr verwiesen.



Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr verursacht Vollsperrung – L 308, Gemarkung Vallendar



Am Samstag, den 09.12.2023, um 13:45 Uhr befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin die L 308 von Höhr-Grenzhausen kommend in Fahrtrichtung Vallendar. Hierbei verlor sie am Ende einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sich zu diesem Zeitpunkt eine 29-jährige Pkw-Fahrerin befand. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch glücklicherweise niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle musste die L 308 für ca. 2 Stunden komplett gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Straßenmeisterei Neuwied, ein ortsansässiges Abschleppunternehmen und die Polizei Bendorf.



Sonstiges



Verlorener Ehering wieder aufgefunden – Vallendar



Am Freitag, den 08.12.2023, gegen 07:50 Uhr teilte eine ältere Dame der Polizeiinspektion Bendorf aufgelöst mit, dass sie soeben aufgewacht sei und das Fehlen ihres Eherings festgestellt habe, welchen sie am Abend zuvor auf ihren Nachtschrank gelegt hatte.

Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurde das Schlafzimmer der Dame durch die eingesetzten Beamten nach dem Ehering akribisch durchsucht, wobei der Ring in einer abgelegenen Raumecke hinter dem Bett aufgefunden werden konnte. Dieser war augenscheinlich vom Nachttisch gefallen und in die Ecke gerollt. Die Dame konnte ihr Glück kaum fassen und bedankte sich vielmals bei den eingesetzten Beamten.



