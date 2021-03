Wochenendpressemeldung Berichtszeitraum: Freitag, 26.03.21, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 28.03.21, 10:00 Uhr

Bei dem verantwortliche LKW – Fahrer, ein litauischer Staatsbürger, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung einbehalten.



Ohlweiler: Kurve geschnitten



Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen gegen 11:15 Uhr auf der K 3 bei Ohlweiler, als eine 20 – jährige PKW – Führerin in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt; sie mussten abgeschleppt werden.



Bergenhausen: Scheune eingestürzt



Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Simmern zunächst ein Scheunenbrand im Kumbderweg in Bergenhausen gemeldet.

Vor stellte sich aber heraus, dass dort an einem älteren Wohnhaus Teile einer baufälligen Scheune eingestürzt waren und eine größere Staubwolke verursacht hatten.

In Absprache mit der Hausbesitzerin und der Feuerwehr wurde der Zugang zu dem Gebäudeteil gesperrt. Über den Abriss der Scheune muss das zuständige Bauamt entscheiden.



