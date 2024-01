Wochenendpressemeldung

Symbolbild Foto: dpa



Zudem wurden acht Verkehrsunfälle mit Wildberührung aufgenommen.



Kastellaun – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 04:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Kastellaun in Höhe der Kaserne.

Der Führer eines PKW, kam aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn von dieser ab, stieß gegen eine Straßenlaterne und kam in einem Feldweg zum Stehen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Sein Beifahrer, der ebenfalls alkoholisiert war, fuhr den stark beschädigten PKW anschließend von der Unfallstelle weg und stellte das Fahrzeug an seiner Wohnanschrift ab. Beide Personen konnten durch die eingesetzten Beamten noch in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden.

Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine wurden sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell