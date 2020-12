Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 09:50 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 18- jähriger aus der Verbandsgemeinde Vallendar die Koblenz-Olper-Straße in Rtg. Bendorf. Ausgangs einer Kurve übersah er ein Fahrzeug, welches auf seinem Fahrstreifen stand. Als er dem Fahrzeug ausweichen wollte, übersah er den Gegenverkehr und kollidierte mit diesem. Daraufhin wurde noch ein drittes Fahrzeug stark beschädigt, so dass alle drei Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Zum Glück wurde offensichtlich keiner der Beteiligten verletzt. Zwecks Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die Koblenz Olpe Straße für ca. eine Stunde gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen die weitere Angaben zu dem Unfall machen können ,werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.



Strafanzeigen:



Vallendar- In der Nacht vom 04.09.2020 auf den 05.09.2020 hoben unbekannte Täter, in der Schubertstraße in Vallendar, einen Kanaldeckel aus seiner Vorrichtung, so dass eine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand. Bendorf- Am 04.09.2020 meldete ein Verkehrsteilnehmer eine Ölspur im Bereich der Eisenbahnstraße / Vallendarer Straße in Bendorf, kurz vor dem Salzlager der Straßenmeisterei Neuwied. Vor Ort konnte dies bestätigt werden und außerdem wurde ein beschädigter Tankdeckel festgestellt, der vermutlich von einem LKW stammt. Aufgrund der bisher festgestellten Spuren, könnte es sich um einen Dieseldiebstahl handeln, wobei der LKW-Fahrer nicht bemerkte, dass sein Tankdeckel aufgebrochen wurde. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei (02622-94020 od. pibendorf@polizei.rlp.de) zu melden, falls sie in der Nacht vom 04.09.-05.09.2020 in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben.



Vallendar – Am 05.09.2020, gegen 12:00 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass hinter dem Bahnhof in Vallendar, auf dem dortigen Parkplatz, ein PKW steht, an dem die Reifen fehlen. Der Sachverhalt wurde so bestätigt. Dort stand ein Fahrzeug aus dem Bereich Mainz, an dem die Reifen demontiert waren. Personen die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.



Bendorf – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte ein 23-jähriger Radfahrer aus Neuwied kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei diesen drogentypischen Utensilien aufgefunden werden, so dass gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurde.



Bendorf – Am 04.09.2020, meldet gegen 14:55 Uhr, ein aufmerksamer Anwohner, dass er gerade zwei Graffiti Sprüher am Yzeurer Platz beobachtet. Durch die sofort entsandte Streife konnten zwei weibliche Personen angetroffen werden, die im Auftrag der Stadt den Platz verschönern sollten.



Bendorf- Am 05.09.2020, gegen 14:53 Uhr, wurden durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass ein Kind mit dem Fahrrad auf der B 42 im Bereich Bendorf fahren würde. Im Rahmen der Kontrolle konnte ein 22-jähriger aus dem Bereich Vallendar angetroffen werden. Dieser wollte eigentlich zurück nach Vallendar.



Bendorf Sayntal- Am 05.09.2020, gegen 18:00 Uhr, wurden im Bereich Sayntal in Bendorf durch Verkehrsteilnehmer mehrere Motorradfahrer gemeldet, die dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahren würden und dadurch ihre „Fußrasten am schleifen“ wären. Eine Überprüfung durch eine Streife konnte keine Motorradfahrer mehr feststellen. Im o.g. Berichtszeitraum musste die Polizeiinspektion Bendorf zu insgesamt 13 Ruhestörungen, überwiegend in Vallendar ausrücken.



Vallendar – Verstöße gegen die 10. CoBeLVO und Ruhestörung. Durch mehrere Passanten und Anwohner wurde in der Nacht vom 05.09.20 auf den 06.09.20 eine größere Gruppe, von über sechzig jungen Personen auf dem Burgplatz vor der WHU in Vallendar gemeldet. Diese hätten Lautsprecher und Abspielgeräte dabei und würden laut Musik machen und die Abstände unterschreiten. Weiterhin meldeten andere Anwohner, dass Gruppen von aus diesem Pulk heraus durch die Straßen von Vallendar ziehen und mit Musikboxen laut Musik machen. Bei Eintreffen der Beamten entfernte sich der größte Teil über die umliegenden Straßen. Im Rahmen der Kontrolle konnten vierzehn Personen namentlich festgestellt werden. Die Personen waren teilweise sehr uneinsichtig. Es handelte sich überwiegend um auswärtige Heranwachsende.



