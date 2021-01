Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 29.01. – 31.01.2021

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen



Am Freitagmorgen befuhr ein Gespann (PKW mit geschlossenem Anhänger) die B 421 von Dickenschied kommend in Richtung Kirchberg. Aufgrund des sehr starken Windes wurde der leicht beladene Anhänger umgeworfen, welches kausal dazu führte, dass der PKW ins Schleudern geriet. Final kam der PKW auf dem angrenzenden Radweg auf der Beifahrerseite zur Endlage. Der Anhänger überschlug sich mehrmals und kam in dem gegenüberliegenden Seitenstreifen völlig zerstört zur Endlage. Zwei Insassen des PKW wurden leicht verletzt ins Krankhaus verbracht. Es waren insgesamt die Polizei, Rettungsdienst, Abschleppunternehmen und Straßenmeisterei im Einsatz.



Verkehrsunfall mit Flucht



Am Freitagmorgen kam es zwischen 09:00 – 09:15 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Simmern zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Dort wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein schwarzer VAN auf der Fahrerseite beim Ein- und/oder Ausparken beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Simmern zu melden.



Trunkenheit im Verkehr



Aus der ursprünglichen Meldung über ruhestörenden Lärm am frühen Samstagmorgen konnten im Rahmen der Nachschau in Kastellaun zwei PKW kontrolliert werden. Bei den Verkehrskontrollen wurde bei den Fahrzeugführern festgestellt, dass diese unter der Wirkung von Alkohol stehen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Entsprechende Verfahren wurden gegen die Personen eingeleitet.



