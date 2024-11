Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern für den 31.10.-03.11.2024

Ellern. Verkehrsunfall mit Personenschaden Am 31.10.2024 gegen 21:55 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrer mit seinem PKW die B50 in Fahrtrichtung Rheinböllen.

Zwischen der dortigen Parkplatzanlage und der Abfahrt Ellern, kam der Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug in den rechten Grünstreifen. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug mit der Mittelleitplanke und kam stark beschädigt im Straßengraben zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

Neben der Polizei, befanden sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.



Kastellaun – Diebstahl eines Rollers



Am 01.11.2024 im Zeitraum zwischen 12:20 Uhr und 20:20 Uhr wurde im Spesenrother Weg in Kastellaun ein Roller durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Roller war zum Zeitpunkt des Diebstahls auf dem Parkplatz, neben dem dortigen Busbahnhof, abgestellt.

Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.



