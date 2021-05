Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 28.05.2021 – Sonntag, 30.05.2021)

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich dann noch heraus, dass der Fahrer auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm droht jetzt u.a. ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss.



Am Samstagabend wurde dann im Bereich Büchenbeuren noch eine Gruppe Zweiradfahrer kontrolliert. Hierbei konnte ermittelt werden, dass ein Fahrer ebenfalls nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug aktuell auch nicht zugelassen war. Dem Fahrer droht nun gleichfalls ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.



Brand Pkw-Anhänger



Am Samstagmorgen bemerkte ein Pkw-Fahrer, während der Fahrt auf der B50 bei Niedersohren, dass sein mitgeführter Anhänger anfing zu brennen. Der Fahrer hielt sofort auf dem Standstreifen an. Vermutlich aufgrund eines defekten Reifens, geriet der mit Holzmöbeln beladene Anhänger dann sehr schnell in Vollbrand und brannte vollständig aus.

Im Einsatz war u.a. die Freiwillige Feuerwehr Sohren/Büchenbeuren und die Straßenmeisterei Kirchberg.



Versuchter Einbruchdiebstahl



In der Zeit vom Freitagabend auf Samstagmorgen kam es in der Theodor-Heuss-Straße in Kirchberg zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Bisher unbekannte Täter versuchten sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus zu verschaffen. Vorliegend blieb es nur bei einem Versuch.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern (Tel.: 06761/921-0) oder die Polizeiwache am Flughafen Hahn (Tel.: 06543/981-0) richten.



Kurioses



In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem eher außergewöhnlicheren Einsatz. Ein besorgter Bürger meldete eigenartige Geräusche, welche aus einer offenstehenden Haustür eines Wohnhauses herauskommen sollten. Bei der Überprüfung durch die eingesetzten Beamten konnten diese ebenfalls, schon auf der Straße die vom Mitteiler beschriebenen Geräusche wahrnehmen. Wie sich dann herausstellte, stammten die mysteriösen Geräusche vom Eigentümer selbst. Der Hauseigentümer schnarchte wohl derart laut, dass sein Schnarchen auch auf der Straße noch deutlich zu hören war. Der Hauseigentümer hatte offensichtlich am Abend etwas dem Alkohol zugesprochen und dann dabei vergessen, seine Haustür zu schließen. Die Tür wurde von den Beamten zugezogen und der Hauseigentümer konnte seinen lautstarken Schlaf fortsetzen.



In der Nähe von Büchenbeuren legte sich am frühen Sonntagmorgen ein übermüdeter und angetrunkener junger Mann auf seinem Nachhauseweg einfach in einen fremden nicht verschlossenen VW-Bus, welcher grade an einer Tankstelle stand. Der Schläfer musste von der Streife geweckt werden. Er verließ nach Aufforderung sein Schlafgemach und trollte sich dann zu Fuß nach Hause weiter.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761/921-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell