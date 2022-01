Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 28.01.2022 – Sonntag, 30.01.2022)

Verkehrsunfall erheblicher Sachschaden Am Freitagnachmittag, 28.01.22, ereignete sich im Bereich der Ampelanlage, Dickenschieder Str.

, in Kirchberg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.



Hierbei fährt der Unfallverursacher auf ein vor der roten Ampel stehenden Pkw auf und schiebt diesen auf einen weiteren ebenfalls an der roten Ampel haltenden Pkw. Die beiden Pkw werden über eine Strecke von 30-100 Meter über den beampelten Kreuzungsbereich geschoben, Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand erheblicher Sachschaden ca. 15000 EUR.



Die Unfallursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell