Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 17.11.2023 – Sonntag, 19.11.2023)

Sieben Mal blieb es bei Blechschäden, bei fünf Unfällen war Wildberührung die Unfallursache und bei vier Unfällen entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, vom Unfallort.



Am Freitagabend konnte von einer Streife auf der L204 kurz vor Bell ein Pkw im Graben festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen.



Unfallzeugen gesucht:



Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es in der Gemündener Straße in Simmern, auf Höhe der Bäckerei Dhein, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass Zeugen des Unfalls die Unfallstelle beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen hatten. Da es zwischen den Beteiligten zu Unstimmigkeiten bezüglich des Unfallhergangs kam werden Zeugen des Verkehrsunfalls, die etwas dazu beitragen können, gebeten sich telefonisch (06761-9210) oder per E-Mail (pisimmern@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen."



