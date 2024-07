Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 12.07.2024 – Sonntag, 14.07.2024)

Anzeige

Bei zwei Unfällen wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Körperverletzung im Stadtgebiet Simmern



Am 13.07.2024, gegen 00:05 Uhr, kam es in Simmern zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Die Straftat ereignete sich auf der Koblenzer Straße in Höhe der Einmündung zur Mühlengasse. Ein Mann wurde hierbei verletzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761 9210, zu melden.



Brand – Nachtragsmeldung



Wie bereits in einer Presseerstmeldung mitgeteilt, kam es am 13.07.2024 um 02:47 Uhr zu einem Brand bei dem Recycling-Unternehmen Hahn-Kunststoffe. Das Feuer brach an einer externen Belüftungsanlage an einem Fabrikgebäude aus. Hierdurch kam es auch zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Gefährdung für die umliegenden Ortschaften und den Flugzeugverkehr bestand jedoch nicht. Durch die umliegenden Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Schadenssumme wird nach erstem Kenntnisstand auf circa 400.000 EUR geschätzt.



